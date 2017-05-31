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Премьер-министр Черногории Душко Маркович подтвердил, что общался с российскими пранкерами, которые выдали себя за Президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на черногорскую телерадиокомпанию RTCG.

По его словам, этот разговор лишь подтвердил, что его правительству нечего скрывать и он не имеет тайной повестки дня.

Вместе с тем Маркович сообщил, что некоторые из его ответов во время беседы были искажены. В частности речь идет о преследовании лидеров оппозиционного Демократического фронта, который выступает против членства страны в НАТО.

"Я не переслушивал сказанное, поскольку знаю, что говорил. То, что пишут об этом в соцсетях, неправда. Я не говорил, что жду подтверждения обвинительного заключения. Я только выразил надежду на законные действия, которые по ним ожидаю», - сказал премьер Черногории.

Напомним, российские пранкеры Лексус и Вован заявили, что разыграли премьера Черногории Душко Марковича от имени Порошенко. Аналогичный разговор с Марковичем пранкеры провели и от имени Гройсмана.

Пранкерам Лексусу и Вовану ранее удалось разыграть множество политиков, деятелей культуры и других известных людей. Украинские чиновники также неоднократно фигурировали в их розыгрышах.
ForUm

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