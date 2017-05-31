Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров утверждает, что просил разрешения на выезд заграницу только раз, информация о просьбе выезда в Польшу является ложью.

Об этом он написал в Facebook.

«Я уже неоднократно говорил, что Национальное антикоррупционное бюро – крайне нужный орган для страны. Но когда там работают популисты, тщеславные люди, а иногда – откровенные негодяи с маниакальной тягой к собственному пиару – это уже большая проблема. Проблема всей страны», - заявил он.

«Еще одним проявлением этой «детской» болезни НАБУ стала ложь о том, что я якобы просил дать мне разрешение на выезд в Польшу. Официально прошу показать мое обращение, - когда и кому я обращался», - добавил Насиров.

Он отметил, что это может быть выдумано специально, чтобы заблокировать его выезд в США.

При этом Насиров добавил, что просил об одной неделе.

«Отказ отпустить на такой нужный мне курс лечения останется на совести детективов, которые приняли это решение. Но я обещаю использовать все конституционные методы для отстаивания своих прав. Ведь речь идет не о поездке на курорт, и вопрос стоит очень остро», - резюмировал он.

Напомним, 30 мая детективы Национального антикоррупционного бюро отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины

«Это уже второе обращение председателя ГФС. Впервые к детективам Бюро он ходатайствовал в апреле с просьбой разрешить посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве. 25 мая по НАБУ поступило ходатайство о предоставлении разрешения на выезд в Соединенные Штаты Америки, мотивируя поездку необходимостью «прохождения лечения», – отметили в НАБУ.