Президент Петр Порошенко обвинил Россию в препятствовании процессу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом он сказал, комментируя ратификацию Сенатом парламента Нидерландов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Путь к этому оказался долгим и намного сложнее, чем мы представляли себе на старте этого процесса. Почему так случилось? Кремль, пораженный хронической украинофобией, пакостил нам на каждом шагу. Он использовал все имеющиеся ресурсы: деньги, пропаганду, ложь, интриги, разведывательные структуры и группы влияния», - отметил Перезидент.

По словам Порошенко, ему подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза, которые использовали имеющиеся бюрократические зацепки и создавали новые.

«Все это делалось с единственной целью - сделать невозможной ратификацию Соглашения, похоронить его и, соответственно, - остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей», - подчеркнул Глава государства.

Он рассказал, что в ближайшее время Нидерланды передадут ратификации. в Брюссель. А дальше Совет Европейского Союза своим специальным решением запустит выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС на полную проектную мощность.

Напомним, 30 мая Нидерланды завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.