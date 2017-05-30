Президент Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин пытался «украсть» киевскую княжну Анну Ярославну для российской истории.

Об этом он сказал, комментируя ратификацию Сенатом парламента Нидерландов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает пресс-служба Главы государства.

Говоря о ратификации, Президент отметил, что таким образом Украина воссоединилась с Европой.

«Именно воссоединение, потому исторически мы были ее частью... Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы украсть для русской истории», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была «русской».