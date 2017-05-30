также в разделеПолитика
Опрос: «Батькивщина» и Тимошенко лидируют в электоральных симпатиях украинцев 16
Гройсман из-за ремонта дорог отправится в «турне» по всей Украине 13
Омелян: Пока Москва не сгорит, мы ничего не закончим 66
Петренко будет судиться с Саакашвили 25
Путин не обсуждал Макроном вопрос освобождения украинских политзаключенных 17
Порошенко: Путин пытался «украсть» Анну Ярославну 212
Порошенко: Путь к Ассоциации с ЕС был долгим из-за пакостей России 81
Нидерланды ратифицировали СА Украина-ЕС 79
Россия готова к переговорам с США по Украине 105
Макрон поделился впечатлениями от встречи с Путиным 417
У Порошенко ответили на слова Путина об Анне Ярославне 143
Макрон хочет как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате» 33
Гройсман категорически против продажи земли иностранцам 40
В Берлине заверили, что Меркель выступает за тесное партнерство с США 32
Защита Януковича потребует допросить в суде Порошенко, Турчинова и Парубия 38
Порошенко уволил двух членов НКРЭКУ 65
Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардией 89
СМИ: США планируют перезапустить переговоры с Россией по Украине 107

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС в Сенате Нидерландов. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

«Сегодняшнее голосование в нидерландском Сенате дает важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского Союза нашим украинским друзьям: место Украины - в Европе. Будущее Украины - это Европа», - заявил президент Европейской комиссии.

Юнкер поблагодарил правительство Нидерландов за приложенные усилия и выразил надежду, что процесс ратификации Соглашения будет полностью завершен к саммиту Украина-ЕС, который состоится в июле, сообщает «Европейская правда».

«Наше Соглашение об ассоциации, включая компоненты Глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, на шаг ближе к завершению ратификации. Я хотел бы увидеть, что процесс завершится быстро, к июльскому саммиту Украина-ЕС», - отметил Юнкер.

Юнкер отметил, что Соглашение об ассоциации уже активизировало торговлю между Украиной и ЕС и создало новые возможности как для граждан Украины, так и для европейцев.

«Используем положительный импульс, который поступил от сегодняшнего голосования, для дальнейшего укрепления нашего партнерства», - отмечается в обращении.

Напомним, сегодня, 31 мая, Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По предварительным подсчетам, 50 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения, 25 были против.

Теперь ратификационные грамоты должны передать на подпись королю Нидерландов, а затем отправить в Брюссель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года