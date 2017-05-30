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Прокуратура Киева обжалует решение Печерского райсуда, которым обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Украины возвращен прокурору. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, реагируя на незаконность и необоснованность судебного решения, прокуратура внесла апелляционную жалобу.

Экс-чиновник Минздрава совместно с заведующим отделением Александровской больницы создали систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности осуществлять свои функциональные обязанности, в частности проводить операции в указанной больнице. По коррупционной схеме ряд врачей центра были обязаны передавать им деньги, которые получали от пациентов.

Подозреваемым инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).
ForUm

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