В Дарницком районе Киева неизвестный из автомобиля «Ауди» застрелил мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Происшествие произошло в 8:16. По данным прохожего, который сообщил в полицию о случившемся, на улице М.Гришко неизвестный из автомобиля «Ауди» сделал несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта П.Григоренко.

Предварительно установлено, что потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину.

На месте работают следственно-оперативные группы Дарницкого и Главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают стрелка, в столице введен план «Перехват».