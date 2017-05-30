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Убитый сегодня утром в Киеве мужчина – бывший и.о. директора ГП «Укрспирт» Виктор Панков. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники.

По информации источника, погибший Виктор Панков, 1968 года, сотрудник «Укрспирта».

В 2014 году Панков исполнял обязанности директора предприятия.

Напомним, 30 мая около 8.20 в Дарницком районе Киева неизвестный с автомобиля «Ауди» застрелил мужчину. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину.
ForUm

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