Убитый сегодня утром в Киеве мужчина – бывший и.о. директора ГП «Укрспирт» Виктор Панков. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники.
По информации источника, погибший Виктор Панков, 1968 года, сотрудник «Укрспирта».
В 2014 году Панков исполнял обязанности директора предприятия.
Напомним, 30 мая около 8.20 в Дарницком районе Киева неизвестный с автомобиля «Ауди» застрелил мужчину. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину.
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