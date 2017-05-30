На протяжении прошедших суток российско-террористические бандформирования 50 раз открывали огонь по подразделениям украинских военнослужащих.

Как отметили в штабе, боевики несколько снизили интенсивность применения тяжелого артиллерийского вооружения – в течение суток зафиксировано 5 фактов использования противником оружия, запрещенного минскими соглашениями.

«В результате боевых действий прошедшие сутки 3 украинских защитников получили ранения», - говорится в сводке.

На приморском направлении НВФ 18 раз открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО. Обстреляв из тяжелых артиллерийских систем прошлой ночью позиции у Красногоровки, до конца суток боевики открывали огонь из более легкого вооружения. Так, вечером противник из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал опорные пункты украинских подразделений в районе Павлополя, Гнутово, Чермалыка, Новотроицкого, Тарамчука, Березового и Талаковки. Вблизи Павлополя НВФ также били из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Талаковки – из вооружения БМП.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования совершили 15 обстрелов. Чаще всего они вели огонь по позициям в пригороде Авдеевки, где несколько раз использовали минометы калибра 120 мм, 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, под вражескими обстрелами из 82-мм минометов, БМП и пехотного вооружения неоднократно оказывались опорные пункты в районе Луганского на светлодарской дуге. Также вечером противник из минометов бил вблизи Зайцево, Верхнеторецкого и Песков.

На луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 17 фактов использования оружия, что свидетельствует о повышении огневой активности противника на этом направлении. В частности, после 18:00 и до полуночи бандиты обстреливали военных, которые держат оборону возле Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки и станции Донец. Там враг в основном применял гранатометы и стрелковое оружие различных калибров.