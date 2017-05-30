Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным вместе отслеживать ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне. Первая встреча Путина и Макрона проходила в Версале, политики обсудили войну в Сирии и ситуацию в Украине.

«Отслеживать ситуацию вместе»

«Мы говорили об ЛГБТ в Чечне, а также об НКО в России. Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Париже.

«Господин Путин заверил меня, что принимает меры по ситуации с гонениями на геев в Чечне», - добавил Макрон.

Сам Путин эту тему в ходе выступления на пресс-конференции не комментировал. По его словам, он и президент Франции на переговорах говорили о двусторонних отношениях и мировых проблемах.

«Мы действительно больше говорили о наших двусторонних отношениях, об отношениях России и Евросоюза. Говорили о проблемных точках в мире и пытались найти с господином президентом общность подходов к решению этих сложных вопросов», - сказал Путин.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование, в котором говорилось, что в Чечне происходят массовые задержания мужчин, заподозренных в гомосексуальности. Кроме того, в расследовании утверждалось, что по меньшей мере трое мужчин были убиты. Издание также сообщило, что в Чечне существуют секретные тюрьмы, где незаконно удерживают и пытают геев.

Власти Чечни, в том числе глава республики Рамзан Кадыров, отрицают существование кампании против гомосексуалов и наличие специальных тюрем для геев. Более того, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, которого правозащитники заподозрили в причастности к пыткам, заявил, что в республике вовсе не существует геев.

Путин в начале мая пообещал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой поговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с правами геев в Чечне. 23 мая Москалькова заявила, что Следственный комитет начал доследственную проверку по информации «Новой газеты». Проверка должна завершиться 30 мая.

Ранее о правах геев в Чечне с Путиным беседовала канцлер Германии Ангела Меркель. После переговоров, прошедших в Сочи 2 мая, она заявила, что попросила президента России оказать влияние на ситуацию, сложившуюся в республике.

Встреча в Версале

Первая встреча Путина и Макрона проходила в парадных апартаментах Верcальского замка и продолжалась около трех часов. В ходе встречи политики также обсудили ситуацию в Сирии, конфликт в Украине и вопросы сотрудничества России и Евросоюза.

О том, что Путин совершит незапланированный визит в Париж, стало известно 21 мая. На следующий день Кремль сообщил, что приезд Путина будет приурочен к 300-летию визита Петра I во Францию.

На пресс-конференции по итогам переговоров Макрон рассказал, что в Сирии Париж видит «красную линию» в использовании химического оружия. «Любое использование химического оружия сразу же будет поводом для ответа», - заявил президент Франции.

Восстановить мир в Сирии, по мнению Макрона, поможет политическое решение. Приоритетной задачей в регионе он называл борьбу с терроризмом.

Французский лидер также заявил, что вместе с Путиным выступает за скорейшее обсуждение ситуации в Украине в «нормандском формате» и реализацию минских соглашений.

Макрон подчеркнул, что обмен мнениями с российским лидером получился искренним, несмотря на существующие разногласия. Путин в свою очередь заявил, что лидеры пытались найти общность подходов к решению сложных вопросов.

Помимо ситуации в Сирии и Украине на переговорах также обсуждалась ядерная проблема на Корейском полуострове и пути ее решения, рассказал российский президент.

Москва не вмешивалась в выборы в какой-либо стране, и эта тема на переговорах не поднималась, заявил также Путин.

«Что касается мнимого вмешательства России в чьи бы то ни было выборы, то этот вопрос мы не обсуждали. И господин президент никакого интереса к этому не проявил. Но с моей стороны - что обсуждать? Я считаю, что предмета не существует», - цитирует президента России Интерфакс.

Говоря о выборах во Франции, Путин отметил, что не считает бессмысленными взгляды соперницы Макрона Марин Ле Пен о сохранении идентичности европейских народов и укрепления суверенитета стран Европы.

Путин поблагодарил Макрона за приглашение посетить Францию и рассказал, что в ответ пригласил его в Россию.

Случай с RT

Комментируя ситуацию с выборами, президент Франции ответил на вопрос корреспондента российского телеканала RT, которая сказала, что у российских журналистов были «определенные сложности» с получением доступа к предвыборному штабу Макрона.

«Как вы планируете выстраивать отношения с иностранными журналистами?» - поинтересовалась она.

Стоявший рядом с Путиным Макрон ответил довольно жестко. "У нас выстроены прекрасные отношения с иностранными журналистами, если они таковыми являются, - сказал он. - Russia Today и [информационное агентство] Sputnik - это агенты влияния». «Поэтому я не могу включить их в свой пул», - пояснил президент Франции.

«У всех журналистов, включая российских, одинаковый доступ к моему пулу, - продолжил Макрон. - Но все СМИ и ведут себя подобающим образом. Russia Today и Sputnik ведут себя как агенты влияния, распространяющие пропаганду. Это неприемлимо», - сказал он.

Путин не стал комментировать это заявление Макрона. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже сказал: «Мы не согласны с такой оценкой».