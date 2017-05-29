В столичной подземке приостановили установку бесплатной сети Wi-Fi. Об этом сообщил директор КП «Киевское инвестиционное агентство» Олег Мистюк.

«На сегодняшний день проект приостановлен в связи с финансовой несостоятельностью инвестора достроить проект, поэтому сейчас ведутся переговоры с различными компаниями, чтобы спасти проект», - сказал Мистюк, сообщает 44.ua.

Он добавил, что сейчас беспроводной интернет доступен на 12 станциях метро («Олимпийская», «Пл. Льва Толстого», «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Театральная», «Университет», «Золотые ворота», «Кловская», «Дворец спорта», «Арсенальная», «Лукьяновская», «Днепр»), также оборудован в 7 тоннелях и более 130 вагонах.