также в разделеПолитика
В Берлине заверили, что Меркель выступает за тесное партнерство с США 18
Защита Януковича потребует допросить в суде Порошенко, Турчинова и Парубия 21
Порошенко уволил двух членов НКРЭКУ 48
Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардией 71
СМИ: США планируют перезапустить переговоры с Россией по Украине 74
Горбатюк: Руководители ГПУ препятствуют расследованию дел по Евромайдану 53
ПА НАТО призвала Россию вернуться к официально признанным границам 130
Путин обсудит Украину с Макроном 87
Украина передала ПА НАТО доклад о связи России с ИГИЛ 138
Меркель: На США больше нельзя полагаться 330
Макрон хочет встречи в «нормандском формате» 53
G7 пригрозила РФ дополнительными санкциями из-за агрессии против Украины 180
Микитась подвел Порошенко 307
Аваков: После задержания экс-налоговиков поступают угрозы из Москвы 200
Порошенко – G7: Россию нужно остановить 199
Меркель поговорила с Трампом об Украине 262
Гройсман обещает лично проверить ремонт дорог в регионах 34
Порошенко поблагодарил патриотов Одессы за борьбу с агентурой Путина 78

Продажа земли в Украине должна быть доступна только физлицам-украинцам и в объеме не более 200 га земли на одного человека. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочего обсуждения основ земельной реформы, сообщает пресс-служба Кабмина.

«При этом на данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земель для юрлиц», - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что модель рынка земли должна содержать четкие предохранители против того, чтобы украинскую землю просто скупили те, кто хотел бы на этом просто нажиться: «Если открывать рынок, то так, чтобы это способствовало созданию настоящего фермерского класса».

Участники заседания высказывали аргументы «за» и «против» различных позиций, но в целом согласились с тем, что вопрос пока не стоит в плоскости отмены или сохранения моратория на продажу земель. По мнению участников обсуждения, постановка вопроса в такой плоскости носит чисто манипулятивный характер. Вопрос же заключается в том, чтобы определить, какая именно модель оборота земель была бы лучшей для Украины, и тогда уже начинать обсуждение ее введения.

Участники совещания согласились, что теневой рынок земли в стране уже существует. Первый вице-премьер-министр Степан Кубив привел статистику, согласно которой в 2016 году на неконкурентных принципах в пользование было передано 1,5 млн га земли сельскохозяйственного назначения. При этом стартовая цена аренды за гектар составила всего 940 гривен. Зато на конкурсной основе переданы в пользование всего 42 тыс. га земель по значительно более высокой цене.

По результатам совещания стороны договорились создать межведомственную рабочую группу в составе правительства, народных депутатов, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов. В ближайшее время рабочая группа представит концепцию первого этапа земельной реформы на основе уже существующих наработок правительства и с учетом мнения всех, кто имеет отношение к развитию аграрного сектора Украины. Кроме того, глава правительства поручил подготовить проект постановления правительства, который исключил бы дальнейшие злоупотребления на рынке земли уже сейчас.

Напомним, МВФ опубликовал меморандум о взаимопонимании с Украиной. В документе сказано, что Украина должна принять закон об обороте сельскохозяйственных земель до конца мая 2017 года.

Действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу с конца 2017 года, разрешая таким образом продажу земли, находящейся в государственной и частной собственности.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года