Продажа земли в Украине должна быть доступна только физлицам-украинцам и в объеме не более 200 га земли на одного человека. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочего обсуждения основ земельной реформы, сообщает пресс-служба Кабмина.

«При этом на данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земель для юрлиц», - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что модель рынка земли должна содержать четкие предохранители против того, чтобы украинскую землю просто скупили те, кто хотел бы на этом просто нажиться: «Если открывать рынок, то так, чтобы это способствовало созданию настоящего фермерского класса».

Участники заседания высказывали аргументы «за» и «против» различных позиций, но в целом согласились с тем, что вопрос пока не стоит в плоскости отмены или сохранения моратория на продажу земель. По мнению участников обсуждения, постановка вопроса в такой плоскости носит чисто манипулятивный характер. Вопрос же заключается в том, чтобы определить, какая именно модель оборота земель была бы лучшей для Украины, и тогда уже начинать обсуждение ее введения.

Участники совещания согласились, что теневой рынок земли в стране уже существует. Первый вице-премьер-министр Степан Кубив привел статистику, согласно которой в 2016 году на неконкурентных принципах в пользование было передано 1,5 млн га земли сельскохозяйственного назначения. При этом стартовая цена аренды за гектар составила всего 940 гривен. Зато на конкурсной основе переданы в пользование всего 42 тыс. га земель по значительно более высокой цене.

По результатам совещания стороны договорились создать межведомственную рабочую группу в составе правительства, народных депутатов, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов. В ближайшее время рабочая группа представит концепцию первого этапа земельной реформы на основе уже существующих наработок правительства и с учетом мнения всех, кто имеет отношение к развитию аграрного сектора Украины. Кроме того, глава правительства поручил подготовить проект постановления правительства, который исключил бы дальнейшие злоупотребления на рынке земли уже сейчас.

Напомним, МВФ опубликовал меморандум о взаимопонимании с Украиной. В документе сказано, что Украина должна принять закон об обороте сельскохозяйственных земель до конца мая 2017 года.

Действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу с конца 2017 года, разрешая таким образом продажу земли, находящейся в государственной и частной собственности.