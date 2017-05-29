Майские заморозки на 29% уменьшили урожай ягод и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Прогнозные показатели валового сбора урожая уменьшены на 29% на основе данных, поступивших от структурных подразделений агропромышленного развития облгосадминистраций. В абсолютных показателях общенациональный прогноз урожая ягод и фруктов уменьшено с 2473 до 1755 тысяч тонн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший ущерб понесли косточковые культуры - их прогнозный урожай уменьшено с 476 до 292 тысяч тонн (на 39%). В разрезе этих культур наибольший недобор урожая ожидается у абрикоса, персика и нектарина. Планируется собрать 33300 тонн абрикосов, 9700 тонн персика и нектарина (против ранее ожидавшихся 71 и 18 тыс. тонн соответственно).

В министерстве отмечают, что наименьший вред причинен урожаю винограда – в пределах 13% (ожидается 333 тыс. т против предыдущего прогноза в 380 тыс. т).