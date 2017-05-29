Защита бывшего президента Виктора Януковича будет просить Оболонский районный суд Киева допросить Президента Украины Петр Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинова и председателя Верховной Рады Андрея Парубия по делу о госизмене экс-президента. Об этом заявил журналистам адвокат Виталий Сердюк, сообщает 112 Украина.

«Это ходатайство будет подано чуть позже. Это почти вся верхушка руководителей государства, которые принимали участие в событиях в феврале 2014 году и по которым есть очень большое количество вопросов, как у защиты, так и непосредственно у Януковича. Часть фамилий этих руководителей Янукович озвучивал в прошлый раз в своем обращении. Это Турчинов, Порошенко, Яценюк, Парубий», - сказал он.

По его словам, уже подготовлен перечень вопросов к этим лицам.

Напомним, 29 мая Оболонский районный суд Киева продолжил подготовительное заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича.

По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.