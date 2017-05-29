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Всех бойцов «Правого сектора», подозреваемых в перестрелке в Мукачево летом 2015 года, освободили из-под стражи. 

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на адвоката подозреваемых Романа Бухтоярова, всех бойцов взял на поруки мэр Сколе Владимир Москаль и народный депутат Украины Михаил Головко.

Это бойцы Владимир Бурч, Сергей Деяк, Романе Мунчак и Родион Горбенко. Недавно с них сняли обвинения в терроризме.

Подозреваемых выпустили из-за решетки, сейчас они сидят на лавочке.

Заседание продолжается. Обвинение ходатайствует посмотреть видеоматериал, который не был признан доказательством. Защита против, поскольку материал не является первоисточником и может быть недостоверным.

Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево возник конфликт со стрельбой между представителями «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. Тогда 2 бойца ПС погибли и 4 были ранены.

После перестрелки представители «Правого сектора» скрылись в окрестностях населенного пункта Лавки.

По версии ПС, перестрелка была спровоцирована криминальными элементами во главе с Ланьо, которому они перекрыли канал контрабанды.

В июне 2016 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства.
ForUm

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