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Легенда испанской «Барселоны» Лионель Месси в четвертый раз в карьере стал лучшим бомбардиром в европейских чемпионатах, сообщает Sport Arena.

По ходу текущего сезона Примеры Месси забил 37 мячей (74 очка), что на 3 гола больше, чем у его ближайшего преследователя Баса Доста из «Спортинга», который набрал 68 очков. Третье место занял форвард «Боруссии» Д Пьер-Эмерик Обамеянг (31 гол, 62 очка).

Таким образом, лидер каталонцев сравнялся по количеству «Золотых бутс» со звездой «Реала» Криштиану Роналду, который также четырежды выигрывал эту награду.

Ранее Месси становился лучшим бомбардиром европейских лиг в 2009-м, 2011 и 2012 годах.
ForUm

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