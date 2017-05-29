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В Тернополе состоялась презентация книги-комикса о последнем бое Украинской повстанческой армии, сообщает сайт Доба.

«Описанный в книге последний бой УПА был на территории Тернопольской области 14 апреля 1960 года, - рассказао соавтор книги-комикса, заместитель городского головы Тернополя Леонид Бицюра. - Тогда родился замысел не только напомнить про этот факт, но подготовить проект, который бы смог донести эту информацию нашим братьям, нашим украинцам на Востоке Украины».

Книга рассказывает историю Марии Пальчак, которая стала участница последнего боя повстанцев. В основе книги – архивные документы.

Весь тираж будет отправлен на Донбасс.  
ForUm

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