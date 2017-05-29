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ПАО «Укрзализныця» в рамках закона о декоммунизации переименовала три станции Юго-Западной железной дороги. Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на пресс-службу «Укрзализныци».

В частности, новое название теперь будут носить станции «Киев-Октябрьский», который переименован в «Грушки», «Киев-Московский» сменит название на «Киев-Демеевский», а также станция «Щорс» в Черниговской области переименована в станцию «Сновск».

Соответствующие изменения уже вносятся в расписания движения пассажирских поездов, размещенном на ведомственном сайте и в зданиях вокзалов, интернет-сервисов продажи билетов и робот с грузоотправителями.
ForUm

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