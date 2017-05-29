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В ходе заседания ПА НАТО в Тбилиси Украина передала вице-президенту организации и членам национальных делегаций аналитический доклад о связи России с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации Ирина Фриз.

«Во время заседания весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси передала вице-президенту организации м-м Раса Юкнявичене и членам национальных делегаций аналитический доклад о связи Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии», - написала она.

По словам Фриз, документ содержит факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, Талибан, ХАМАС, Хезболлой и тому подобное.
ForUm

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