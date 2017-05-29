также в разделеПолитика
Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардией 10
СМИ: США планируют перезапустить переговоры с Россией по Украине 50
Горбатюк: Руководители ГПУ препятствуют расследованию дел по Евромайдану 39
Путин обсудит Украину с Макроном 74
Украина передала ПА НАТО доклад о связи России с ИГИЛ 121
Меркель: На США больше нельзя полагаться 261
Макрон хочет встречи в «нормандском формате» 53
G7 пригрозила РФ дополнительными санкциями из-за агрессии против Украины 179
Микитась подвел Порошенко 295
Аваков: После задержания экс-налоговиков поступают угрозы из Москвы 198
Порошенко – G7: Россию нужно остановить 197
Меркель поговорила с Трампом об Украине 262
Гройсман обещает лично проверить ремонт дорог в регионах 34
Порошенко поблагодарил патриотов Одессы за борьбу с агентурой Путина 75
Кабмин избрал аудитора НАБУ по своей квоте 54
В Раде рассказали, когда займутся назначением омбудсмена 21
Туск заявляет, что США и ЕС продолжат санкции против РФ 28
Омелян: Балчуну пора уходить 33

Россия должна вернуться к официально признанным границам.  Об этом в интервью агентству IPN заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщает Грузия online.

Как отметил президент ПА НАТО, тот факт, что сессия Парламентской ассамблеи альянса проводится в Тбилиси, очень важен и символичен. По его словам, это означает, что НАТО и Парламентская ассамблея НАТО твердо поддерживают Грузию и ее евроатлантические устремления. По оценке Алли, те события и процессы, которые происходят в регионе, важны для западных стран.

«Стабильность Грузии важна не только для Грузии и региона, но и всех западных стран – то, что происходит в регионе важно, если учитывать агрессивное поведение России в Грузии, Украине и Молдове. Эти конфликты представляют опасность для всех. Соответственно, наш мессидж в том, что мы поддерживаем Грузию и ее территориальную целостность. Россия должна вернуться к официально признанным границам. Мы твердо привержены защищать и поддерживать Грузию в плане развития демократии и евроатлантических устремлений», - заявил Алли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

115
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года