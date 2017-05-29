Президент России Владимир Путин в ходе своего сегодняшнего визита во Францию обсудит с президентом этой страны Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.



«Урегулирование украинского конфликта займет значительную часть обсуждения международной повестки на переговорах Путина и Макрона, и, как ожидают в Кремле, лидеры двух стран «еще раз подтвердят необходимость самой плотной активной совместной работы в рамках «нормандского формата» и подтвердят безальтернативность Минских договоренностей», - отметил он.

Ушаков напомнил, что Макрон обсуждал украинскую тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 15 мая во время своего визита в Берлин. «Сейчас (он) узнает нашу оценку состояния дел в этом тяжелейшем внутриукраинском кризисе», - заметил представитель Кремля.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает проведение в ближайшее время саммита лидеров государств «нормандского формата» - Франции, Германии, Украины и РФ.

Французский президент также отметил, что будет «требовательным» в отношении России и на переговорах с Путиным в Версале 29 мая.