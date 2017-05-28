ФК «Днепр» на выезде проиграл ФК «Ворскла» (0:1) матч 31-тура украинской Премьер-лиги, и впервые с 1978 года вылетает из высшего дивизиона, сообщает Укринформ.

Единственный гол в матче «Днепр» - «Ворскла» забил Вячеслав Шарпар на 49-й минуте. Полузащитник «Ворсклы» получил передачу в центре поля, провел мяч в штрафную и точно направил его в дальний угол - мяч от штанги залетел в ворота.

Поражение от «Ворсклы» и победа «Карпат» над «Волынью» не оставила «Днепру» ни единого шанса сыграть в высшем дивизионе в следующем сезоне.

«Ворскла» имеет 41 очко и будет бороться за 7-8 место в УПЛ со «Сталью» (40 очков), «Днепр» с 22 очками уже не исправит ситуацию.