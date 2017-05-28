В рамках саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает проведение в ближайшее время саммита лидеров государств «нормандского формата» - Франции, Германии, Украины и РФ.

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на Reuters.

Французский президент также отметил, что будет «требовательным» в отношении России и на переговорах с Путиным в Версале 29 мая поднимет вопрос сирийского конфликта.

Напомним, лидеры «Большой семерки» не исключают дополнительных санкций против России из-за ее агрессивных действий в Украине.