В рамках саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает проведение в ближайшее время саммита лидеров государств «нормандского формата» - Франции, Германии, Украины и РФ.
Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на Reuters.
Французский президент также отметил, что будет «требовательным» в отношении России и на переговорах с Путиным в Версале 29 мая поднимет вопрос сирийского конфликта.
Напомним, лидеры «Большой семерки» не исключают дополнительных санкций против России из-за ее агрессивных действий в Украине.
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