Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко не ответил на вопрос о том, будет ли он продолжать боксерскую карьеру и проводить бой-реванш с британцем Энтони Джошуа.

Кличко-младший лишь рассказал о своих впечатлениях про бой с Джошуа в Лондоне.»Мы знаем, что произошло. Был прекрасный вечер бокса, я получил большое удовольствие сразиться с таким соперником. У меня было одно желание - выиграть», - сказал он в эфире телеканала «Интер», сообщает УНИАН.

Также украинец добавил: «После боя я сказал, что от этого поединка выиграли практически все. И даже я, учитывая то уважение и приветствие от публики, которое я получил после поединка. Согласен ли я, что это был лучший бой в своей карьере? Если эксперты так говорят, то, наверное, оно так и есть».

«Конец поединка меня разочаровал. Но, после интервью в ринге я слышал приветствие от людей, которые освистывали. Я не ожидал этого. Это было приятно», - отметил Кличко.

В свою очередь Виталий Кличко, выступая в этой же программе, заявил, что не знает, будет ли его брат продолжать карьеру.

«Я не говорил с Владимиром на эту тему ни разу. Я приму любое его решение. Я горжусь своим братом. Доказывать что-то кому-то уже нет смысла - Владимир все уже давно доказал. Если он скажет, что хочет еще раз выйти в ринг против Джошуа - я его поддержу», - сказал Кличко-старший.

Напомним, в конце апреля Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

В контракте боя Кличко - Джошуа было прописано условие о матче-реванше.

Ранее сообщалось, что Кличко 27 мая объявит решение по поводу своего будущего.