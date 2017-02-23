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Верховная Рада не смогла определить кандидата в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро и направила на доработку в профильный антикоррупционный комитет соответствующий проект постановления.

Сначала нардепы рассматривали проект постановления № 5571 авторства Егора Соболева, которым предлагалось определить кандидатом в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки НАБУ Роберта Сторча – заместителя генерального инспектора Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки. Часть нардепов эта кандидатура не устраивала, сообщает Укринформ.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что фракции БПП и НФ предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна, который сразу выступил в Верховной Раде.

Эта кандидатура также вызвала негодование у некоторых нардепов. В частности, Соболев настаивал, что его комитет утвердил кандидатуру Сторча и правильным будет голосование только по кандидатуре. В ответ председатель ВР сообщил, что другие кандидатуры могут вноситься во время рассмотрения проекта постановления в сессионном зале.

В конце концов, кандидатуру Сторча поддержали 76 нардепов, а Брауна - 205 из минимально необходимых 226 голосов. Тогда нардепы направили проект постановления о признании кандидата в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки НАБУ на доработку в комитет.
ForUm

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