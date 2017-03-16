Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал Найджела Брауна на пост независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от фракции БПП Светлана Залищук.

«Только что антикоррупционный комитет протянул Найджела Брауна в качестве кандидата на аудитора НАБУ», - написала она.

Залищук утверждает, что заседание комитета было нелегитимным, так как должно было состояться через 24 часа после информирования всех членов комитета, то есть не ранее утра завтрашнего дня.

«Фальсифицированный одобрямс состоялся руками БПП, НФ, «Возрождения» и Опоблока, 12 за, один воздержался. Председательствовал Юрий Савчук, секретарем избрали Игоря Артюшенко. Формально здесь проголосовали за обоих кандидатов и Сторча и Брауна, очевидно, чтобы хоть как-то сохранить лицо», - отметила депутат.

Залищук считает, что решение комитета должно быть обжаловано в суде. «Секретарь комитета предупредил депутатов, что они нарушают закон, и очевидно, их ждет судебное обжалование», - сказал она.

Также нелегитимным решение комитета назвал нардер от БПП Сергей Лещенко. Об этом он написал в Facebook.

«Банковая устроила путч в антикоррупционном комитете. Во время обеденного перерыва состоялось нелегитимное «заседание», котором поддержали одиозного Найджела Брауна и внесли его на роль «независимого» аудитора НАБУ. После перерыва будут проталкивать это решение в сессионном зале. Барыги усвоили урок с Насировым - на подходе еще пару фигурантов, поэтому спешат», - полагает нардеп.

Как известно, согласно закону главу НАБУ можно уволить лишь по результатам аудита Бюро. Аудит должны проводить три независимых аудитора. Их делегируют Рада, правительство и Президент. Ряд народных депутатов называет Брауна креатурой Банковой, а в его возможном назначении видит попытку властей дискредитировать НАБУ.

В феврале Верховная Рада Украины не смогла назначить кандидата в состав комиссии по аудиту деятельности НАБУ. Изначально предлагалось назначить на указанный пост заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча. Однако в Верховной Раде была представлена кандидатура британца Найджела Брауна.

Фото: Facebook Oleksandr Lemenov