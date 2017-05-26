По факту растраты средств должностными лицами ПАО «Укрзализныця» возбуждено уголовное производство, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители будут проверять информацию о завышении цен на подвижной состав, в результате которого цена объявленной к закупке партии была незаконно завышена на 185 млн гривен.

«Установлено, что решением правления ОАО «Укрзализныця» на 2017 год предусмотрено приобретение 5890 грузовых полувагонов на общую сумму 4,8 миллиарда гривен без учета НДС. Стоимость закупки одного полувагона на основе исследования рынка и фактического заказа для января 2017 определялась на уровне от 780 до 800 тыс. гривен без НДС», - говорится в сообщении.

Однако в начале апреля должностные лица ОАО «УЗ» при отсутствии согласования всех членов экспертной комиссии, которая была создана с целью определения стоимости указанных вагонов, подписали протокол согласования цены полувагона, завышенной примерно на 76 тыс. гривен каждый. Поэтому цена всей объявленной партии (2465 полувагонов) была завышена на 185 млн гривен.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Следователями это событие квалифицирована по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.