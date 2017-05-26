В Египте число погибших в результате нападения боевиков на автобусы с христианами-коптами возросло до 35 человек, в том числе и дети.

Ранее сообщалось о 23 погибших.

Согласно информации коптского чиновника, в нападении участвовали 10 боевиков, переодетых в армейскую форму. Они были на трех автомобилях, а во время атаки использовали автоматы. Отмечается, что жертвы были расстреляны с близкого расстояния, сообщает 112 Украина со ссылкой на межарабский телеканала Аль-Арабийя.

На данный момент работают специальные службы в поисках преступников, перекрыты все пункты пропуска, чтобы предотвратить их побег.

Инцидент произошел на трассе Каир - Асван в провинции Эль-Минья, в 250 км (155 миль) к югу от Каира. В этот момент паломники возвращались в монастырь из Бени-Суэйфа. Копты передвигались на двух автобусах и грузовике.