В этом году может быть создана национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Я надеюсь, что в этом году будет создана национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок. Переговоры продолжаются (по созданию национального авиаперевозчика. – Ред.). Сейчас они идут хорошо. Конечно, пока мы не поставим подписи, говорить о чем-то рано, но нет сомнения, что переговоры завершатся успешно», - сказал министр, сообщает УНИАН.

Он отметил, что на данный момент также ведутся переговоры с иностранными авиакомпаниями о начале полетов в Украину. «Я бы очень хотел, чтобы две авиакомпании объявили о начале полетов в Украину со следующего года… У меня были переговоры с итальянской авиакомпанией. Билет у них даже дешевле, чем автобусный», - сказал Омелян.

Напомним, крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair достигла договоренности с руководством крупнейшего в Украине государственного международного аэропорта «Борисполь» и международного аэропорта «Львов» им. Данилы Галицкого относительно своей полетной программы на текущий год из данных аэропортов.