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Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в оформлении государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала «Любовь и разлука» (реж. Козлов А., Россия, 2011) на основании рекомендаций Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решение было принято в соответствии со статьей 15 Закона Украины «О кинематографии», которой регламентирован запрет трансляции фильмов, в которых имеются материалы (высказывания, действия и т.д.), направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, унижение нации.
ForUm

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