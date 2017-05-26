Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в оформлении государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала «Любовь и разлука» (реж. Козлов А., Россия, 2011) на основании рекомендаций Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решение было принято в соответствии со статьей 15 Закона Украины «О кинематографии», которой регламентирован запрет трансляции фильмов, в которых имеются материалы (высказывания, действия и т.д.), направленные на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, унижение нации.