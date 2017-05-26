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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести аудит деятельности экс-руководства Государственной службы геологии и недр, а также заявил о необходимости расследования правоохранительными органами, включая Национальное антикоррупционное бюро, факта силового блокирования работы госучреждения и недопуска на рабочие места новоназначенного руководства. Об этом глава правительства сообщил журналистам в Киеве.

«Никому не позволено блокировать работу государственных органов, тем более таким дикарским способом. Я считаю, что здесь должна быть реакция правоохранительных органов. Там нужно сделать серьезный, детальный аудит в отношении прошлого руководства Госгеонедр, сделать этот аудит публичным. Я считаю, что нам нужно передать материалы в Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру, чтобы выяснить, что происходило все эти годы с недрами нашего государства, насколько системной была работа», – сказал Гройсман, сообщает УНИАН.

По словам премьера, 25 мая новоназначенный исполняющий обязанности Госгеонедр Олег Кирилюк, а также его первый заместитель Олег Фощий не смогли приступить к исполнению обязанностей.

«То, что после публичного конкурса новое руководство должно было приступить к исполнению обязанностей, - это очевидный факт, но кто-то попытался этому помешать. Видимо, есть что скрывать. Сейчас будет задача все это вскрыть, проанализировать», - сказал Гройсман.

Напомним, 25 мая неизвестные лица захватили кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
ForUm

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