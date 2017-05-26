Президент Петр Порошенко принял участие в торжественном открытии Стамбульского парка в Одессе. Событие приурочено к 20-летию побратимских отношений Одессы и Стамбула, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Убежден, что и сегодня Одесса, и Стамбул – два города, которые являются воротами в мир для целых регионов, для своих стран, могут многое предложить друг другу», - сказал Порошенко.

«Хочу выразить искренние слова глубокой благодарности представителям Турции, которые приложили усилия для создания Стамбульского парка, который, безусловно, станет ярким украшением украинской Южной Пальмиры», - добавил он.

Президент также отметил, что ему приятно видеть, как свое второе рождение получила одесская жемчужина – знаменитая Потемкинская лестница. «Это визитная карточка не только Одессы, но и Юга Украины, она известна туристам всей Европы и всего мира», - сказал он.

Глава государства отметил, что предыдущая реконструкция лестницы проводилась в 1933 году. Однако теперь, благодаря децентрализации, местные бюджеты выросли в два, три, четыре раза за три года, несмотря на военные действия. А бюджеты развития увеличились в семь раз, отметил Порошенко.

«Сегодня общество должно иметь не только желание, но и возможность решать все проблемы, которые стоят перед ним», - отметил Президент, добавив, что благодаря этой политике начали строиться школы, детские сады, устанавливается освещение улиц, в том числе проведена реконструкция Потемкинской лестницы.

В свою очередь, мэр Стамбула Кадир Топбаш, который принял участие в церемонии открытия парка, передал приветствие от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Наши страны имеют прекрасное будущее», - отметил он.

Президент осмотрел новый парк и Потемкинскую лестницу.

Стамбульский парк стал совместным проектом городских голов Одессы и Стамбула. Он расположен на склонах Приморского бульвара, между зданием мэрии и Потемкинской лестницей, и занимает площадь 2,7 га. Работы по обустройству парка продолжались с марта 2016 года. В частности, созданы площадки для отдыха, детская и спортивная площадки, высажены клумбы и цветочные композиции, которые будут повторять турецкие национальные орнаменты, проведено освещение с применением энергоэффективных светильников.

Потемкинская лестница были построены 1837-1841 годах. Последний капитальный ремонт проводился в 1933 году. В 2015 году специалисты установили, что дальнейшая эксплуатация Потемкинской лестницы опасна и нужна немедленная реставрация, в рамках которой будут укреплены как конструкции, так и материал лестницы. Стоимость реставрационных работ составила 22,7 млн грн.