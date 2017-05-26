Сотрудники уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области совместно со спецподразделением КОРД задержали жителя Вижницкого района, который сбывал огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства на территории края. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 50-летний житель села Лекечи Вижницкого района вместе с сообщниками сбывает оружие, боеприпасы и взрывные устройства на территории Черновицкой области. Опасный «товар» поступал злоумышленникам из зоны проведения антитеррористической операции. Также полицейскими проверяются другие каналы поступления оружия.

Известно, что указанный гражданин ранее был приговорен к 10 годам лишения свободы по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В 2015 году освободился из исправительного учреждения. Сейчас является секретарем общественной организации «Антикоррупционное движение» в Выжницком районе.

Полицейские поймали злоумышленника при попытке сбыта оружия, а именно – карабина иностранного производства без маркировки и двух гранат типа РГД-5. Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты.

Также проведен ряд обысков у его возможных сообщников. У одного из них обнаружены и изъяты два незарегистрированных винтовки.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия.