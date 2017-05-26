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Боевики открыли огонь по автобусу с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Нападение произошло в провинции Эль-Минья в 220 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила.

Государственные СМИ сообщают о гибели по меньшей мере 23 человек и еще 25 раненых.

Информационный сайт Al-Yawm al-Sabi сообщает, что в результате атаки погибли 24 человека, 16 ранены. Сайт ссылается на источники среди медиков.

Нападение на христиан-коптов произошло в провинции Эль-Минья в 220 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила, сообщает Би-би-си.

По данным портала Al-Yawm al-Sabi, который ссылается на экстренные службы, копты направлялись в Эль-Минью из провинции Бени-Суэйф.

Агентство Рейтер со ссылкой на губернатора Эль-Миньи также сообщает о 23 погибших и 25 пострадавших.

По данным агентства, группа коптов передвигалась в двух автобусах и грузовике. Ответственность за атаку пока никто не взял.

Копты в последнее время неоднократно подвергались атакам боевиков. Ответственность за нападения брало на себя «Исламское государство».

В результате двух терактов, совершенных в церквях в Танте и Александрии 9 апреля, погибли по меньшей мере 46 человек.
ForUm

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