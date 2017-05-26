Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что за прошедшую неделю на Донбассе погиб один мирный житель, еще шестеро получили ранения.

Об этом он сказал во время брифинга, сообщает Укринформ.

«На прошлой неделе мы зафиксировали шесть жертв среди гражданского населения, одна из них погибла», - заявил Хуг.

По его словам, на позапрошлой неделе миссия ОБСЕ зафиксировала пятерых погибших и 11 раненых среди мирного населения.