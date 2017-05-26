В расследовании убийства журналиста Георгия Гонгадзе есть «важные доказательства, которые не всем понравятся». Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«У нас есть важные доказательства, которые не всем понравятся, но они есть. Это дело тоже под моим личным контролем», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда дело будет закрыто, Луценко не исключил, что до конца его пребывания на посту генпрокурора - где-то через полгода.

Напомним, 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Пукач лишен звания генерал-лейтенанта, а также обязан выплатить жене журналиста Мирославе Гонгадзе 500 тыс. грн, а также 100 тыс. грн журналисту Алексею Подольскому.

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева признал законным приговор Пукачу.