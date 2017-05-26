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Во время встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы стать впереди и поближе к генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу.

Маркович в ответ лишь улыбнулся, а Трамп после заговорил с президентом Литвы Далей Грибаускайте, сообщает LIGA.net.

Маркович заявил, что этот инцидент является «безобидной ситуацией».

По его словам, этой ситуации не придали значения, сообщает 112 Украина.

«Просто видел реакцию на это в соцсетях. Это просто безобидная ситуация», - сказал Маркович.

Также отмечается, что Маркович воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить Трампа за поддержку членства Черногории в НАТО.

«Естественно, что президент США находится в первом ряду», - отметил он.
ForUm

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