Во время встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы стать впереди и поближе к генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу.

Маркович в ответ лишь улыбнулся, а Трамп после заговорил с президентом Литвы Далей Грибаускайте, сообщает LIGA.net.

Маркович заявил, что этот инцидент является «безобидной ситуацией».

По его словам, этой ситуации не придали значения, сообщает 112 Украина.

«Просто видел реакцию на это в соцсетях. Это просто безобидная ситуация», - сказал Маркович.

Также отмечается, что Маркович воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить Трампа за поддержку членства Черногории в НАТО.

«Естественно, что президент США находится в первом ряду», - отметил он.