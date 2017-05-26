НАТО присоединяется к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство». Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает 112 Украина.

«Это послужит мощным политическим сигналом приверженности НАТО борьбе с терроризмом и улучшит координацию внутри коалиции», – сказал генсек.

По его словам, «это не означает, что НАТО будет участвовать в боевых операциях».

Столтенберг сообщил, что гражданские самолеты AWACS, оснащенные системами радиообнаружения и наведения, помогут коалиции «улучшить управление воздушным пространством». Также будет усилен обмен разведывательными данными.

Он добавил, что ранее все члены Североатлантического альянса по отдельности вступили в коалицию по борьбе с ИГИЛ.