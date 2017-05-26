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Муж Иванки Трамп, зять нынешнего президента США Джаред Кушнер стал объектом внимания американских следователей органов через его встречи с высокопоставленными представителями российского правительства и бизнеса.

Об этом пишет The Washington Post, сообщает Укринформ.

«Следователи сосредоточились на серии встреч, проведенных Джаредом Кушнером, зятем президента Трампа и влиятельным советником Белого дома, в рамках расследования относительно вмешательства России в президентские выборы в 2016 году», - отмечает издание.

По словам источников, Кушнер, который в декабре провел встречи с российским послом, а также банкиром из Москвы, попал под следствие за «масштабы и характер его взаимодействия с россиянами.

При этом издание напоминает, что на прошлой неделе сообщало о том, что один из высокопоставленных советников, приближенный лично к Трампу, находится под следствием по подозрению в связях с российским правительством. При этом фамилия Кушнера не указывалась.

Сейчас агентов ФБР очень интересуют два бывших советника Трампа – Майкл Флинн и Пол Манафорт, напоминается в публикации. В свою очередь, Кушнер – единственный действующий чиновник Белого дома, который является одной из ключевых фигур в расследовании.

Вместе с тем, приводятся слова адвоката Кушнера, который подчеркивает, что тот добровольно рассказал Конгрессу все, что он знает об этих встречах. «Он будет делать то же самое, если на него выйдут в связи с любым другим запросом», - отметил адвокат.

Напомним, ФБР, разведывательные структуры, а также несколько комитетов Конгресса США проводят параллельные расследования вмешательства России во внутренние дела США.
ForUm

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