Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подготовило законопроект о предоставлении статуса политзаключенных украинцам, лишенным свободы по решениям органов власти Российской Федерации.

Об этом заявил министр по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ Вадим Черныш во время презентации законопроекта, сообщает Укринформ.

«Мы не можем оставлять вне поля зрения людей, которые являются политическими заключенными из-за действий агрессора. Государство должно оказывать не только моральную поддержку, но также и нашу материальную и социальную поддержку таким категориям людей. Это будет демонстрировать уважение Украинского государства к собственным гражданам, которые страдают. Также государство должно позаботиться о тех людях, которые очутились на оккупированных территориях в сложных обстоятельствах по причине преследования, оказать им помощь. Этот законопроект - это наша инициатива вместе с Мустафой Джемилевым», - сказал Черныш.

Согласно подготовленному законопроекту, ежемесячно лицам, которые признаны политическими заключенными, или членам их семей, будет предоставляться государственная социальная помощь в размере двух минимальных заработных плат, а также ряд льгот, в частности, на бесплатное ежегодное медицинское обследование, бесплатная правовая помощь и тому подобное.

По словам Черныша, проект закона направлен на правовое признание политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам в связи с их общественной или политической деятельностью на территориях, где органы государственной власти и местного самоуправления Украины временно не осуществляют свои полномочия или на временно оккупированной территории.

На данный момент проект закона находится на этапе обсуждений и пока что не зарегистрирован в Верховной Раде.

В свою очередь присутствующий на презентации Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отметил, что на сегодняшний день в Крыму 66 детей политзаключенных остались фактически без помощи, ведь поддерживать их для жителей Крыма опасно. Он также отметил, что на сегодняшний день в целом 46 политзаключенных, из них 22 крымских татар, находятся в местах лишения свободы либо преследуются. Джемилев рассчитывает, что проект закона о политзаключенных будет зарегистрирован в Верховной Раде в сентябре текущего года.

Как отмечалось, пока Министерство по вопросам временно оккупированным территориям и ВПЛ не разработало четких механизмов предоставления статуса политических заключенных лицам, которые принудительно находятся в местах лишения свободы в РФ, сложно сказать на сегодняшний день, кто будет иметь возможность получения финансовой помощи и как именно будут начисляться эти деньги, ведь не все семьи потенциальных «политических заключенных» находятся на территориях, подконтрольных украинской власти. Однако Черныш заверил, что такие механизмы будут выработаны в ближайшее время.

Джемилев также отметил, что вне законопроекта остаются лица, которые содержатся в ОРДЛО.