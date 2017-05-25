Из Египта в Украину экстрадировали 24-летнюю жительницу Ривного, которая подозревается в совершении убийства своего бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба Ривненской обоасти.

«По ходатайству прокуратуры приняты меры для экстрадиции в Украину жительницы Ривного, которая разыскивалась в связи с подозрением в совершении жестокого убийства», - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в феврале 2017 года в одной из квартир жилого дома в Ривном был найден мертвым с имеющимися признаками многочисленных ножевых ранений 37-летний мужчина – известный парикмахер.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

В ходе расследования уголовного производства следователем полиции составлено сообщение о подозрении в совершении преступления бывшей жене погибшего, которая позже была объявлена в международный розыск.

«В марте этого года правоохранительные органы Арабской Республики Египет установили местонахождение женщины и задержали ее, о чем в соответствии с требованиями международно-правовых договоров сообщили в компетентные органы Украины, - рассказал прокурор прокуратуры Ривненской области по международно-правовым поручениям Алексей Королев. - По запросу Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы иностранного государства предоставили разрешение на экстрадицию и фактически 25 мая 2017 года передали украинку правоохранительным органам области».

Досудебное расследование резонансного убийства осуществляет следственное управление ГУНП в Ривненской области. Решается вопрос о применении подозреваемой меры пресечения - содержание под стражей.