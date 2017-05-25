Президент США Дональд Трамп назвал Россию источником угроз.

Об этом он заявил, выступая сегодня в Брюсселе на открытии мемориала погибшим в результате террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, сообщает УНИАН.

«Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными. Будущее НАТО должно фокусироваться на терроризме и миграции, а также на угрозах из России, на восточных и южных границах НАТО», - подчеркнул Трамп.

По словам президента США, из-за беспокойства относительно безопасности он «очень-очень прямо» говорил с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом и членами НАТО о выполнении ими своих финансовых обязательств и справедливых взносах в Альянс.

Далее значительную часть своей речи Трамп посвятил вопросу выделения странами-членами НАТО средств на оборону в размере 2% ВВП.