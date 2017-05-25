В МИД РФ считают, что запрет в Украине георгиевской ленты, ставшей символом российского вторжения в Крым и на Донбасс, отложит выполнение Минских соглашений.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, сообщает УНИАН.

«С тем же самым запретом распространения и производства георгиевской ленточки. Вы же прекрасно понимаете, что это никак не повлияет на то, что происходит с РФ, но это окажет колоссальное негативное влияние на внутренние процессы в самой Украине», - сказала Захарова.

«Это дополнительный элемент разжигания ненависти и вражды, и фактор невозможности воссоединения людей в целом ряде регионов. Это даст еще больше поводов для того, чтобы откладывать еще на более долгий срок выполнение Минских договоренностей», - добавила она.

Напомним, 16 мая Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».