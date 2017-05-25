Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали заместителя начальника одного из управлений ГПУ по подозрению в получении неправомерной выгоды в сумме $3 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства работником Генеральной прокуратуры Украины неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в ходе досудебного расследования установлено, что заместитель начальника одного из управлений ГПУ требовал у гражданина неправомерную выгоду в сумме 3 тыс. долларов за решение вопроса по активизации расследования по уголовным производствам, в которых указанный гражданин и его жена являются потерпевшими.

Замначальника управления после получения неправомерной выгоды задержали сотрудники Генинспекции и главного управления «К» Службы безопасности Украины.

Уголовное производство открыто ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в значительном размере).

Проводятся первоочередные следственные действия.