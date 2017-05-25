Совет национальной безопасности и обороны Украины не рассматривал вопрос о прекращении пассажирских перевозок между Украиной и Россией, сообщили в пресс-службе СНБО.

«На заседании СНБО вопрос пассажирских перевозок между Украиной и Россией не рассматривался ... пока такого вопроса не вносилось», - заявила в пресс-службе СНБО, сообщает Радио Свобода.

Напомним, российское издание «Коммерсант» сообщило, что Украина планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля.

В то же время в ПАТ «Укрзализныця» не планирует прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.