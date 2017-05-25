Совет национальной безопасности и обороны Украины не рассматривал вопрос о прекращении пассажирских перевозок между Украиной и Россией, сообщили в пресс-службе СНБО.
«На заседании СНБО вопрос пассажирских перевозок между Украиной и Россией не рассматривался ... пока такого вопроса не вносилось», - заявила в пресс-службе СНБО, сообщает Радио Свобода.
Напомним, российское издание «Коммерсант» сообщило, что Украина планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля.
В то же время в ПАТ «Укрзализныця» не планирует прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.
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