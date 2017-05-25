также в разделеОбщество
Минюст: ГПУ подала непроверенную информацию о фальшивомонетчиках в колонии 7
Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге 34
Обвинительный акт в отношении патрульного Олийныка рассмотрит суд присяжных 10
Жители села едва не устроили расправу над водителями фур со львовским мусором 34
Участникам избиения школьниц в Чернигове объявлено о подозрении 10
Омбудсмена не пустили к заложникам в ОРДЛО 44
«Менора» в Бабьем Яру стала красной из-за свечей хасидов 51
Нацполиция получила 635 гибридных Mitsubishi 30
Аваков рассказал, сколько изъяли у бывших налоговиков 79
Вандалы осквернили памятник «Менора» в Бабьем Яру 27
В «Одноклассниках» и «ВКонтакте» насчитали 800 антиукраинских групп 34
Рада определила понятие памятника культурного наследия 15
Украина готова передать ОРДЛО 200 человек в обмен на заложников 24
Грицак: СБУ не искажала доказательства по делу Шеремета 12
СБУ: Механизм блокировки российских сайтов еще не разработан 34
«Укрзализныця» не планирует прекращать ж/д сообщение с РФ 32
Неизвестные захватили кабинет главы Госгеонедр 122
В РФ возбудили еще 3 дела по факту обстрелов на Донбассе 20

Совет национальной безопасности и обороны Украины не рассматривал вопрос о прекращении пассажирских перевозок между Украиной и Россией, сообщили в пресс-службе СНБО.

«На заседании СНБО вопрос пассажирских перевозок между Украиной и Россией не рассматривался ... пока такого вопроса не вносилось», - заявила в пресс-службе СНБО, сообщает Радио Свобода.

Напомним, российское издание «Коммерсант» сообщило, что Украина планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля. 

В то же время в ПАТ «Укрзализныця» не планирует прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года