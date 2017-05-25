Информация о том, что в Запорожской области заключенные Ореховской колонии №88 несколько лет занимались печатанием фальшивых денег с ведома администрации исправительного учреждения, не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины со ссылкой на замминистра Дениса Чернышева.

16 мая во время проверки представителями ГПУ исправительной колонии №88 у одного из осужденных были изъяты принадлежности для изготовления фальшивых купюр, а также две купюры номиналом 100 долларов США больше похожие на сувенирную продукцию.

«Сейчас идет следствие, по его результатам уже можно будет делать определенные выводы, поскольку сообщение ГПУ основывается исключительно на показаниях осужденного!» - подчеркнули в Минюсте.

Других вещей, которые бы подтверждали слова осужденного о якобы долгосрочном и массовом изготовлении фальшивых купюр, изъято не было.

«Лицо, которое дало показания ГПУ, постоянно проживало в помещении вместе с 20 осужденными, постоянно находилось на территории жилой зоны, промышленной зоны не посещало, поскольку отказалось работать!», - сообщил Чернышев.

Журналистов центральных телеканалов сегодня допустили в колонию, чтобы они лично пообщались с осужденными относительно возможного изготовления фальшивых банкнот, осмотрели территорию учреждения и провели собственное расследование.

Напомним, ранее пресс-служба ГПУ распространила сообщение о том, что в Ореховской исправительной колонии № 88 обнаружены поддельные доллары США, средства и оборудование для изготовления поддельных денег, которые, по предварительным данным, в течение нескольких лет изготавливались в этом учреждении «под патронатом» администрации. Согласно предоставленным объяснениям, в указанный период времени было произведено не менее 3,5 млн российских рублей, 50 тыс. долларов США и более 45 тыс. гривен.