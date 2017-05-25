Решение о запрете въезда в Украину кого-либо СБУ принимает лишь в случае, если этот человек угрожает нацбезопасности, в иных случаях – нарушение правил пересечения границы, в частности, с оккупированными территориями – это компетенция пограничников. Об этом сказал председатель СБУ Василий Грицак, комментируя решение о запрете въезда российской актрисе Елене Яковлевой.

«СБУ принимает решение о запрете въезда в Украину или ограничении срока пребывания в случае, если человек совершил что-то, что угрожает национальной безопасности государства независимо от территории совершения. То ли РФ, Беларусь, или какая-то другая страна. Если человек просто пересек границу Крыма и не выражал там антиукраинских призывов, изменений территории государства и тому подобное - это прямая компетенция пограничников», – объяснил Грицак, сообщает Укринформ.

Он обратился с просьбой ко всем причастным ведомствам, начиная от Министерства культуры и заканчивая СБУ, действовать согласованно. «Мы не должны отслеживать каждую актрису или певицу. Но реагировать мы будем в том случае, если есть действительно угроза национальным интересам», – отметил Грицак.

В пресс-службе СБУ уточнили, что вопрос нарушения пересечения границы - это компетенция пограничников, а компетенция СБУ – если есть высказывание против Украины. То есть, если человек нарушил порядок пересечения границы - это административная ответственность, которая может быть реализована в запрете въезда. В данном случае, если бы Яковлева переехала в Крым через пункт пропуска Чонгар, она имела бы право на въезд в Украину.

Напомним, российскую актрису Елену Яковлеву пограничники не пустили в Харьков и запретили въезд на три года из-за того, что она посещала оккупированный Крым.