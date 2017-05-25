Уровень инфляции в Украине до конца 2017 года может замедлиться до 9,1%. Об этом говорится в прогнозе Национального банка, опубликованном на сайте регулятора.

«В апреле 2017 года потребительская инфляция ожидаемо замедлилась до 12,2% в годовом измерении. Это произошло, прежде всего, в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы (существенный рост тарифов на природный газ в апреле 2016 года повлиял на базу сравнения текущего года)», - говорится в сообщении.



Отмечается, что такой уровень инфляции в апреле оказался несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в инфляционном отчете (апрель 2017 года), предусматривающий замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.

Напомним, инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1% с 14,2%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.