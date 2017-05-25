В российских соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» было около 800 антиукраинских групп, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на пресс-конференции в Укринформе.

«Мы насчитали в этих соцсетях около 800 групп антиукраинской направленности», - сказал он.

По словам главы СБУ, администраторы этих соцсетей не реагировали на соответствующие обращения спецслужбы.

«На вопрос, почему закрыли «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и другое скажу, очень просто: это тот механизм, который использует российская идеологическая машина для формирования в сознании граждан того, что им нужно», - добавил он.

Грицак также отметил, что в этих соцсетях было много порнографического контента, а также действовало сообщество «Голубой кит», которое подталкивало подростков к самоубийству.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.