В Перемышлянах пятеро детей – мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет – доставлены в больницу с диагнозом «алкогольное отравление». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Еще двое ребят в возрасте 13 и 14 лет с таким же диагнозом были госпитализированы в реанимационное отделение одной из львовских больниц.

После оказанной медицинской помощи несовершеннолетние пациенты были переданы родителям. Во львовской больнице осталось двое из пострадавших от алкогольного отравления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, предварительно установлено, что дети распивали самогон. Полицейские устанавливают, где ребята взяли спиртное и другие обстоятельства происшествия.